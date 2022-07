Lista de clubes do PES 2014 vaza com dupla Ba-Vi incluída

Enquanto no Fifa 14, da EA Sports, apenas o Vitória está garantido, o rival Pro Evolution Soccer 2014 deve ter o rubro-negro e o Bahia no jogo. Uma lista com clubes brasileiros vazou no site da Konami, produtora do jogo, e, nela, estavam incluídos os times baianos e mais 22 clubes do Brasil: Atlético Goianiense, Goiás, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Náutico,Palmeiras, Botafogo, Ponte Preta, Corinthians, Portuguesa, Coritiba, Santos, Criciúma, São Paulo, Cruzeiro, Sport, Figueirense, Vasco, Flamengo e Fluminense.

A Konami não confirmou, mas dificilmente a empresa colocaria uma lista com clubes que não fazem parte do PES 2014. O game está previsto para ser lançado no dia 24 de setembro para PS3, Xbox 360 e PC.