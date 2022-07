Liberado trailer do modo multiplayer de Call of Duty: Ghosts

Foi liberado, nesta quarta-feira, 14, o tão aguardado trailer do modo multiplayer do game Call of Duty: Ghosts. Assista abaixo:

Call of Duty: Ghosts será o primeiro da série que terá soldados do sexo feminino e customização do uniforme. O modo singleplayer mostra um futuro em que os Estados Unidos não são mais superpotências e um grupo de elite conhecida como Ghosts deve lutar para tentar recuperar o poder americano.

A história foi escrita por Stephen Gaghan, roteirista dos filmes Havoc e Syriana. Call of Duty: Ghosts será lançado no dia 5 de novembro para PS3, Xbox 360, PC, PS4 e Xbox One.