LG Display aposta nas TVs OLED apesar de dúvidas

A sul-coreana LG Display planeja aumentar a capacidade de produção de painéis de diodos orgânicos emissores de luz (OLED) para TVs, buscando o crescimento em um novo campo da tecnologia que seus rivais julgam ser ainda muito caro para obter sucesso.

A LG Display e sua empresa irmã, a segunda maior fabricante de televisores do mundo LG Electronics Inc, foram os maiores defensores de TVs OLED, que esperam venha a dar-lhes uma vantagem competitiva sobre os rivais uma vez que a tecnologia amadurecer.

Na terça-feira, 6, a LG Display informou que vai mais do que quadruplicar a capacidade de produção mensal de painéis OLED TV para 34 mil unidades até o final do ano, ante 8.000 atualmente.

As empresas dizem que o OLED é muito superior à tecnologia de display de cristal líquido (LCD), oferecendo melhor qualidade de imagem, bem como menor consumo de energia. Os custos, no entanto, são muito mais elevados, tornando as TVs OLED, várias vezes, mais caras do que as com LCD.