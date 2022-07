Lançamento do game GTA V causa furor

Os fãs de Grand Theft Auto V em todo o mundo fizeram fila durante horas nesta terça-feira para comprar a última versão do violento porém bem sucedido videogame, polêmico porque coloca os jogadores nos papéis de bandidos que precisam trapacear e matar para vencer.

A empresa americana Rockstar Games, com sede em Nova York, precisou de cinco anos para desenvolver o novo título de GTA, com um orçamento estimado, segundo boatos, de 270 milhões de dólares, o equivalente a algumas gigantescas produções de Hollywood.

O lançamento do game provocou correria na Holanda, enquanto em outros países da Europa e também na Ásia os fãs não demoraram em esvaziar as prateleiras das lojas. Eventos de lançamento estavam previstos em vários países, da Oceania à Ásia, da Europa aos Estados Unidos.

No Brasil, o GTA V chega, com legendas em português, na próxima quinta-feira, 19, ao preço de R$ 199, com versões para Xbox 360 e PlayStation 3.

Aguardar horas, às vezes dias, pela nova versão do jogo valeu a pena para os jogadores ávidos pela ação trepidante e as perseguições em alta velocidade em uma cidade similar a Los Angeles, capital da Califórnia, segundo várias resenhas que atribuem ao game a pontuação máxima.

"É possível ver a maturidade nesta versão. Os gráficos são sensacionais, é realmente como estar em uma cópia virtual de Los Angeles", disse o gerente digital do site computerandviodeogames.com, John Houlihan.

"É um sucesso que de alguma forma quase ofusca os filmes", disse à AFP, descrevendo o game como um "fenômeno cultural".

"Grand Theft Auto V se baseia em tudo o que aprendemos sobre o mundo dos jogo", disse o fundador da Rockstar, Sam Houser.

Fã esfaqueado e roubado

Na Grã-Bretanha, milhares de cópias foram vendidas aos ávidos fãs do game, muitos dos quais faltaram ao trabalho ou à universidade para estrear o quanto antes a nova versão.

Os fãs que faziam fila desde a sexta-feira em frente à loja HMV em Oxford Street de Londres se apressaram a comprar a aguardada nova versão, enquanto tocava música de alto decibéis no ambiente.

A correria chegou a provocar violência: um britânico que tinha acabado de comprar uma das primeiras cópias de GTA V foi esfaqueado, atingido com um tijolo e roubado esta terça-feira, 17, disse a polícia.

O homem de 23 anos, cuja saúde se encontra estável, saía de um supermercado de Colindale, no norte de Londres, 80 minutos depois do lançamento da aguardada nova edição do jogo.

Na Holanda, foi registrada uma confusão em uma loja da cidade de Tilburg (sul), onde 700 jogadores aguardaram na fila desde a noite. "Todo mundo começou a empurrar quando a cortina da loja começou a levantar. Teve gente que caiu, outros foram jogados no chão e pisoteados", contou o jornalista Bas van Dun à imprensa local.

"Um homem que estava perto de mim disse, depois, que quase se sufocou. Estava tremendo de raiva. Não foi a festa que eu esperava", contou Van Dun. A polícia disse que ninguém ficou ferido apesar do pânico.

Na Noruega, o jogo recebeu as melhores notas em uma pesquisa, enquanto em Suécia, Dinamarca e Finlândia, as cópias eram vendidas tão rápido que não dava tempo para reabastecer as lojas.

Muitos fãs suecos se queixaram pela internet do atraso no download do GTA V, prometida quatro dias antes do lançamento físico, mas adiada até o domingo.

Família Soprano" dos videogame

A versão anterior do jogo, Grand Theft Auto IV, bateu recordes para jogos ao arrecadar 500 milhões de dólares na semana do lançamento, com os fãs esgotando um jogo no qual o protagonista, rouba carros, participa em jogos de azar e mata vários personagens.

No game, os três protagonistas - o ex-ladrão Michael, o jovem fraudador Franklin e o desajustado Trevor - formam uma equipe para cometer uma série de crimes em Los Santos, uma versão fictícia de Los Angeles.

Como é habitual em GTA, além das tarefas a cumprir, o jogador pode entrar e sair da cidade, divertir-se, caçar, jogar tênis, viajar de carro, jet-ski, helicóptero ou avião.

As versões anteriores da franquia bem sucedida continham simulação de sexo com prostitutas e direção sob estado de embriaguez, e a última poderá apresentar mais do mesmo, além de diálogos cheios de palavrões. Não é de se estranhar que em muitos países o jogo seja indicado para maiores de 18 anos.

"GTA é essencialmente a 'Família Soprano' dos jogos eletrônicos", disse o analista Scott Steinberg, da Tech Savvy, em referência à série de TV sobre a máfia aclamada pela crítica e cujo celebrado protagonista, James Gandolfini, faleceu em 19 de junho.

"Todos falam da violência da saga, mas em comparação com o que vemos no cinema e na televisão, GTA é relativamente tímido. Com certeza é um jogo maduro para um público maduro", acrescentou.

Segundo o especialista, o GTA V é um antídoto para a crescente pressão que os jogos gratuitos para smartphones e tablets representam para o mercado dos consoles de videogames.

"Obviamente, este lançamento vai ajudar a dar um bom início à temporada de vendas natalinas para a indústria dos videogames, que sofreu um duro golpe", afirmou.

Ambição, chuva e burritos grátis

Segundo a Rockstar Games, o novo título é o "maior e mais ambicioso" de uma franquia que vendeu mais de 114 milhões de cópias desde sua estreia, em 1997.

O frenesi de compras se repetiu na Austrália, onde a rede varejista EB Games fez uma festa de lançamento à meia-noite local na World Square de Sydney, com DJs e burritos grátis, em alusão à caminhonete de burritos que aparece no jogo.

Apesar da chuva torrencial, os fãs do game não arredaram pé. "Se uma tempestade te impede de colocar as mãos em um GTA, então você não é um verdadeiro fã", escreveu Ryan Nero em um post no microblog Twitter.

Os fãs no Japão, no entanto, precisarão esperar, porque o GTA V só chegará mês que vem a este mercado importante devido a problemas de tradução.

Em Hong Kong, outra importante praça na Ásia para os videogames, as cópias chegaram esta terça, mas a versão online só será disponibilizada na quarta-feira.

Assista ao trailer legendado