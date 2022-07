Lançado trailer de jogo do Game of Thrones

Foi divulgado nesta quinta-feira, 20, o primeiro trailer de Game of Thrones, jogo baseado na famosa série da HBO que, por sua vez, é adaptada de uma série de livros escrita por George R. R. Martin. Confira abaixo:

Produzido pela Telltale (responsável pelos excelentes The Walking Dead e The Wolf Among Us), Game of Thrones ainda não tem data de lançamento, mas produtora diz que ainda será este ano.

O game será focado na casa Forrester e terá cinco personagens jogáveis. Um deles é Asher Forrester. Segundo o site Game Informer, ele era um jovem rebelde, que sempre procurava confusão. Ao se apaixonar por Gwyn Whitehill - filha mais velha do rival do pai dele - ele foi exilado em Essos, onde vive como um mercenário.

O jogo terá seis episódios que serão lançados ao longo dos meses. Assim como os outros jogos da produtora, cada ação do jogador leva a história para uma resolução diferente.