Lançado nesta quarta, Iphone 5 apresenta novo design

A Apple apresentou nesta quarta-feira, 12, a nova geração do iPhone 5, que inclui uma tela de quatro polegadas, conexão de alta velocidade LTE, é 18% mais fino e 20% mais leve que seu antecessor.

Com 7,6 milímetros de espessura e 112 gramas de peso, o dispositivo inclui um novo chip, o A6, que lhe permite responder com o dobro de velocidade, um conector 80% menor e uma câmera de 8 megapixels que captura as imagens em maior velocidade.

O iPhone 5 chegará a dezenas de países neste mês com preços que variam entre US$ 199 e US$ 399, associados a contratos com operadoras de telecomunicações. A expectativa é de que o aparelho seja vendido no Brasil a partir de dezembro.