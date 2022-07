Lançado aplicativo de iPhone que ajuda casais a engravidar

O cofundador do site de pagamento digital PayPal lançou um novo aplicativo para iPhone destinado a ajudar os casais a calcular o melhor momento para engravidar.

Max Levchin e seus sócios iniciaram na quinta-feira, 8, a comercialização do aplicativo Glow ("brilho") na loja online Apple Store. Vários investidores dão suporte o projeto, cujo montante chega a seis milhões de dólares.

"Realmente há formas de melhorar a saúde e o bem-estar através da ciência dos dados", explicou Levchin, presidente e co-fundador do Glow, radicado em San Francisco.

"Uma análise mais aprofundada (dos dados pessoais) levará a decisões de diagnóstico mais bem documentadas, a tratamentos mais precoces e, no fim das contas, a uma política de saúde mais barata e acessível", acrescentou.

As mulheres podem atualizar o aplicativo Glow em função de seu estado físico e o aplicativo analisa as informações para determinar o melhor momento de procriar.

A longo prazo, os desenvolvedores do programa pretendem utilizar o "vestuário digital", nova tendência que utiliza braceletes, relógios e outros acessórios, para gravar dados físicos do corpo humano.

"Glow ajuda as mulheres a se informarem melhor sobre sua saúde reprodutiva", declarou Gunce Arkan, que deixou um emprego em Wall Street para se submeter a seis ciclos de fertilização in vitro para ter seus dois filhos.

Ela trabalhou estreitamente com os criadores de Glow para desenvolver o aplicativo.

Segundo ela, Glow oferece às mulheres "a possibilidade de se concentrar em suas carreiras e pensar nos filhos um pouco mais tarde se quiserem".

De acordo com seus criadores, a 'start-up' foi lançada para responder ao número crescente de mulheres que preferem adiar o momento de ter um filho, frequentemente para se dedicar à carreira, enquanto os tratamentos de fertilização não são cobertos pelos seguros de saúde nos Estados Unidos.

De acordo com os números fornecidos pela empresa, cerca de 10 milhões de casais tentam todos os anos ter um filho nos Estados Unidos e apenas a metade consegue.

O mercado movimentado pela infertilidade é estimado em cinco bilhões de dólares e continua a crescer, enquanto uma candidata a mãe em cada três com idades de 35 a 39 anos não consegue engravidar depois de um ano de tentativas.

"Estou contente por fazer parte de uma sociedade que ajuda as pessoas a resolver seus problemas através da análise de dados", declarou Arkan. "Neste caso em particular, o problema da infertilidade", emendou.

Glow também criou uma fundação sem fins lucrativos para ajudar os casais a financiarem os custos elevados de seus tratamentos.

Pessoas físicas podem contribuir com até 50 dólares mensais durante seis meses e as somas coletadas são distribuídas entre as mulheres que não conseguiram engravidar, apesar de terem usado o aplicativo. Levchin fez uma primeira doação de um milhão de dólares para a fundação.

Além do Paypal, Levchin é o co-fundador do Slide, site de jogos online, comprado pelo gigante da internet Google há três anos e suspenso depois.

Como criador de empresas, Levchin, que tem origem ucraniana, também participou da criação do site de críticas e compartilhamento de experiências online Yelp.

Ele também integrou, em 2012, o conselho administrativo do Yahoo!.