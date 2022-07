Kraven é o vilão no novo jogo do Homem-Aranha; veja trailer

Foi divulgado nesta quinta-feira, 23, o primeiro trailer do jogo The Amazing Spider-Man 2 que, apesar do nome, não será baseado no filme, mas terá história paralela à trama do longa.

Confira o trailer:

Desenvolvido pela Beenox, que já havia trabalhado em outros games do aracnídeo, The Amazing Spider-Man 2 vai deixar os jogadores livres em Nova York para enfretar Kraven (que não vai aparecer no filme) e Electro. O game trará novos movimentos de combate e upgrades ao personagem, além do sistema chamado "herói ou ameaça", que vai ser pontuado de acordo com suas atitudes durante o jogo.

O jogo chega este ano nas plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS e PCs.