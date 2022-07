Konami premia fãs do PES que ajudarem a melhorar o jogo

A Konami mostrou humildade e foi perguntar aos fãs do Pro Evolution Soccer (PES) o que pode ser feito de melhorias já pensando na versão 2015 do game. Quem responder a pesquisa, pode ganhar vouchers de US$ 50 para compras na Amazon.

O site, que está em português, tem perguntas sobre games em geral e específicos sobre jogos de futebol. Você só chegará até o fim da pesquisa se suas respostas preencherem alguns requisitos - obviamente não revelados pela Konami. Se, por exemplo, colocar que joga Fifa, sai automaticamente. Se não colocar nenhum jogo de futebol quando perguntado quais jogou no último mês, também fica de fora.

"O objetivo é saber a opinião do player brasileiro para que a Konami continue a trazer a melhor experiência e realismo que um game de futebol pode oferecer, passando por jogabilidade e fatores de jogo, como torcida, jogadores, estádios e gráficos, até ferramentas do game, como modos on-line e off-line", diz o comunicado da empresa.