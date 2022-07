Kindle Paperwhite começa a ser vendido no Brasil

A Amazon lançou no Brasil o Kindle Paperwhite, geração mais nova do leitor de livros digitais Kindle, exclusivo da empresa americana. O Kindle Paperwhite já é vendido no site da empresa e em algumas lojas físicas em São Paulo e no Rio de janeiro nos valores de R$ 479, na versão com wi-fi, e R$ 699, com wi-fi e 3G gratuito.

No Kindle Paperwhite só é possível comprar livros na Amazon, tanto na brasileira quanto na americana. A loja já disponibiliza mais de 13 mil títulos em português e 2.500 obras gratuitas. O e-reader possui tela de 6 polegadas e iluminação própria, podendo ser lido embaixo do sol ou à noite. A bateria é capaz de durar até 8 semanas e o aparelho pode armazenar até 1.100 livros digitais.

A versão mais simples do Kindle continua à venda no País por R$ 300.