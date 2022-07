Justiça determina novo bloqueio do WhatsApp no Brasil

A Justiça determinou mais uma vez a suspensão do WhatsApp no Brasil. Essa seria a terceira vez que o aplicativo é bloqueado no país por ordens judiciais. As outras aconteceram em dezembro de 2015 e em maio de 2016.

A juíza Daniela Barbosa, da comarca de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, determinou o bloqueio na noite desta segunda, 18, mas as operadoras só foram informadas na manhã desta terça, 19. Não há informações de quando a suspensão entrará em vigor.

A decisão seria mais uma vez uma represália da Justiça por a empresa se recusar a cumprir ordens judiciais para quebrar o sigilo de dados de investigados em processos criminais.

A Justiça notificou o Facebook, responsável pelo aplicativo, três vezes para que cumprisse as ordens judiciais, mas não foi atendida. Diante disso, a juíza pediu que o serviço desvie mensagens antes da criptografia ou então desenvolva tecnologia para quebrar a criptografia de envolvidos em um crime.

"O Juízo requer, apenas, a desabilitação da chave de criptografia, com a interceptação do fluxo de dados, com o desvio em tempo real em uma das formas sugeridas pelo MP, além do encaminhamento das mensagens já recebidas pelo usuário e ainda não criptografadas, ou seja, as mensagens trocadas deverão ser desviadas em tempo real (na forma que se dá com a interceptação de conversações telefônicas), antes de implementada a criptografia".

Enquanto a determinação não for cumprida, a juíza ordenou que o aplicativo fique bloqueado. Ela também aplicou multa de R$ 50 mil por dia pelo não cumprimento.

As outras suspensões também foram após o WhatsApp não fornecer dados de investigados após pedidos da Justiça.