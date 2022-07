Justiça determina bloqueio do WhatsApp por 72h no Brasil

A Justiça voltou a determinar o bloqueio do WhatsApp em todo o país por 72 horas. A medida começa a valer a partir das 14 horas desta segunda-feira, 2, e vale para as operadoras de telefonia fixa e móvel.

A decisão é do juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, no Sergipe, que determinou multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. As operadoras TIM, Oi, Vivo, Claro e Nextel já foram notificadas e disseram que vão cumprir a determinação.

Em dezembro do ano passado, o aplicativo foi bloqueado por 48 horas, mas a decisão judicial foi suspensa antes desse prazo. Na ocasião, a Justiça tinha ordenado o bloqueio em represália pelo WhatsApp se negar a cumprir determinação para quebrar sigilo de dados trocados entre investigados.

Em fevereiro, um juiz do Piauí também pediu o bloqueio no Brasil para forçar a empresa que pertence ao Facebook a colaborar com investigações da polícia sobre pedofilia. Contudo, a decisão foi suspensa antes de entrar em vigor.

Em abril deste ano, o WhatsApp passou a adotar criptofrafia como forma de proteger as mensagens trocadas por meio do aplicativo.