Justiça derruba bloqueio e Whatsapp volta a funcionar

O Whatsapp conseguiu derrubar o bloqueio do aplicativo, determinado pela Justiça da cidade sergipana de Lagartos. A decisão saiu no início da tarde desta terça-feira, 3, depois da empresa pedir a reconsideração da decisão desta madrugada do Tribunal de Justiça do Sergipe, que havia mantido o bloqueio do serviço. O tempo para restabelecimento do serviço depende de cada operadora.

A decisão foi tomada pelo desembargador Osório de Araújo Ramos Filho. A manutenção do bloqueio havia sido determinada pelo desembargador plantonista, Cezário Siqueira Neto, que negou a liminar do mandado de segurança impetrado pelo aplicativo.

Bloqueio

O Whatsapp foi bloqueado às 14 horas da segunda-feira, 2, e a determinação judicial previa que o bloqueio durasse 72 horas.

A ordem judicial de Marcel Maia Montalvão pediu a interrupção do serviço após o WhatsApp não cumprir uma determinação que pedia que a empresa revelasse informações de usuários para uma investigação sobre tráfego de drogas na comarca de Lagarto, interior de Sergipe.