Just Dance Now será lançado dia 25 para smartphones

A partir do dia 25 de setembro, chega ao mercado o Just dance Now, versão mobile do famoso jogo de dança da Ubisoft. O game terá versões para iOS, na App Store, e Android, na Google Play Store, e chegará em uma versão gratuita, com uma quantidade limitada de músicas - trocadas por um período de tempo - e com assinatura, que dará acesso a todas as músicas.

A versão mais acessível da série Just Dance poderá ser jogada em qualquer lugar, hora e por qualquer pessoa. Em Just Dance Now, o jogador utiliza apenas o seu smartphone como controle e precisa somente de uma tela com conexão à internet para seguir as coreografias.

O aplicativo com a tecnologia Ubi Bluestar, da Ubisoft, permite a inúmeras pessoas se divertirem juntas, mesmo quando possuem conexões diferentes - 2G, 3G, 4G ou WiFi. É a primeira vez que um título Just Dance recebe uma versão para smartphones.