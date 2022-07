Just Dance Kids 2014 chega em novembro ao Brasil

A Ubisoft anunciou nesta quarta-feira, 28, que Just Dance Kids 2014, o quarto título Kids da franquia Just Dance, vai chegar ao Brasil no início de novembro. O jogo vai apresentar novas coreografias para hits dos principais artistas, programas de TV e filmes voltados para o público adolescente, como "One Thing" do One Direction, "Hit de Lights", de Selena Gomez e The Scene, "Give Your Heart a Break", de Demi Lovato, e "Put Your Hearts Up", de Ariana Grande.

O game estará disponível para Wii, Wii U e Xbox 360 com Kinect.



Confira a lista de músicas do jogo:



Hit the Lights - Selena Gomez & The Scene

Give Your Heart A Break - Demi Lovato

We Go Well Together - Goldheart

One Thing - One Direction

Put Your Hearts Up - Ariana Grande

Make It Shine (Tema de Victorious) - Victorious Cast com Victoria Justice

Ready or Not - Bridgit Mendler

Get Ready to Wiggle - The Wiggles

The Freeze Game - Yo Gabba Gabba

Day O (The Banana Boat Song)

Do You Love Me (Now That I Can Dance)

Fireflies

Footloose

Get Down on It

Hit Me With Your Best Shot

I Like To Move It

Magic Carpet Ride

Problem (Monster Remix)

Shout

Fraggle Rock (Tema de abertura e encerramento)

The Hustle

The Tiki Tiki Tiki Room

Walking On Sunshine

Assista ao trailer do game: