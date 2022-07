Just Cause 3 terá dublagem e legendas em português

A Square Enix confirmou nesta quinta-feira, 27, que o game Just Cause terá dublagem e legendas em português do Brasil. A informação foi dada no forum da produtora do jogo. Além de português, o game terá ainda francês, italiano, alemão, espanhol, árabe, russo e espanhol do México.

Just Cause 3 será uma sequência direta do segundo game. Rico Rodriguez volta para sua terrra nata, o arquipélago de Medici, no Mar Mediterrâneo, para combater a ditadura do general Di Ravello. O mapa do jogo terá 400 m2 e o personagem vai poder se locomover tanto por terra, como pelo ar - com paraquedas e wingsuit - e mar - com lanchas.

Game será lançado em dezembro para PS4, Xbox One e PC.