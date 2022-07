Juliana Paes lidera ranking de perigo a computadores

Uma pesquisa feita pela empresa de segurança de computadores, McAfee, aponta que Juliana Paes é considerada a celebridade brasileira que mais traz riscos para o internauta. A pesquisa analisa sites de downloads, notícias e imagens em que as celebridades são veiculadas e têm vírus ou códigos mal-intencionados.



Segundo a empresa, ao procurar o nome da atriz em sites de busca, o internauta tem 12% de chances de cair em uma página com algum malware. No segundo lugar da lista está Claúdia Abreu com 11%, seguida de Adriana Lima, com 9,9%. O jogador Neymar está no 5º lugar da lista, com 7% de risco.

