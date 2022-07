Jovens checam iPhone 123 vezes por dia, diz pesquisa

Jovens de 17 aos 25 anos checam os iPhones, em média, 123 vezes por dia, segundo pesquisa do do instituto Kantar, empresa do conglomerado britânico WPP. A quantidade de vezes é cerca de 8 vezes por hora - contando com 8 horas de sono. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos com um grupo de 4 mil pessoas usuárias do smartphone da Apple.

"Se você é um jovem adulto e possui um iPhone, as únicas ações físicas que você pode realizar mais vezes por dia do que verificar o telefone são respirar, engolir saliva e piscar. Nenhuma dessas ações são voluntárias, o que significa que esses usuários provavelmente optam por usar seus telefones com mais frequência do que optam fazer qualquer outra coisa", diz o site da empresa.

Quanto mais avançada a idade, menos as pessoas checam o aparelho. Na faixa entre 46 e 55 anos, são 63 verificiações, em média, por dia. Os maiores de 56 checam 46 vezes ao dia.