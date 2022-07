Journey é o game mais premiado no Bafta Video Games Awards

O game minimalista Journey foi o game mais premiado na noite desta terça-feira, 5, no Bafta Video Games Award 2013, em Londres. O jogo, da Thatgamecompany, levou cinco prêmios dos dez nos quais foram indicados: melhor design, realização artística, realização sonora, multiplayer online e música original.

Confira os premiados:

Melhor jogo: Dishonored

Ação: Far Cry 3

Realização artística: Journey

Trilha Sonora: Journey

Jogo Britânico: The Room

Jogo Estreante: The Unfinished Swan

Design: Journey

Jogo para a Família: LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Inovação: The Unfinished Swan

Mobile & Portáteis: The Walking Dead

Jogo Online: SongPop

Multiplayer: Journey

Música Original: Journey

Enredo: The Walking Dead

Esporte/Fitness: New Star Soccer

Estratégia: XCOM: Enemy Unknown

Homenageado do Ano: Gabe Newell (Valve)