Jota Quest lança aplicativo para iPhone e Android

A banda Jota Quest lançou um novo aplicativo para smartphones com versões para iPhone e Android. O novo aplicativo oferece, além do acesso a toda a discografia do grupo, remixes, raridades e videoclipes.

O aplicativo também vai permitir aos fãs acompanhar a localização do grupo e de outros usuários, confirmar presença em shows e eventos, além de compartilhar fotos e informações com os amigos, via e-mail, Facebook e Twitter.

Para baixar o aplicativo o usuário deve ir até as lojas itunes (no caso do iPhone) e google (no caso do Android).