José Aldo enfrenta Anthony Pettis no trailer de game do UFC

A EA Sports liberou mais um vídeo do game EA Sports UFC. Desta vez, mostra uma luta in game entre José Aldo e Anthony Pettis, com destaque para os gráficos. Confira abaixo:

O game terá Bruce Lee, Chris Weidman, Anderson Silva, Júnior Cigano, José Aldo, Minotouro e Wanderlei Silva, além de lutadoras femininas. O game EA Sports UFC será lançado no dia 17 de junho apenas para os consoles da nova geração: Playstation 4 e Xbox One.

