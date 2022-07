Jornalista está entre as blogueiras negras mais influentes

A jornalista Maíra Azevedo está na lista das 25 negras mais influentes na internet, segundo o Blogueiras Negras, divulgada nesta quarta-feira, 30. Segundo o site, "são mulheres que que mandam muito bem pela internet afora".

Maíra, que é repórter do Grupo A TARDE, figura na lista graças à personagem Tia Má, criada por ela de forma despretensiosa após receber uma "cantada horrível". Ela então criou um vídeo no qual ensinou o rapaz a se aproximar de uma mulher. Após o sucesso do vídeo, Tia Má passou a abordar temas como sexo, machismo e homofobia de forma bem humorada.

A fanpage de Tia Má já tem mais de 23 mil curtidas. "Pra mim é muito importarte receber essa indicação. É importante assumir o papel principal, sendo que as mulheres negras sempre foram coadjuvantes", disse Maíra. Ela já publicou diversas matérias sobre questões raciais, do feminismo e sobre a cultura negra nos jornais A TARDE e Massa.

Além da jornalista, outras baianas compõe a lista, entre elas está a Yalorixá Mãe Stella de Oxóssi. Ela é Yalorixá do Terreiro Ilê Axé Opó Afonja, um dos mais tradicionais da Bahia. Mãe Stella tem uma fanpage no Facebook com mais de 14 mil curtidas e também criou o projeto Animoteca, uma biblioteca itinerante.

Carol Pinho, dona do blog Central das Divas que incentiva uma proposta de estética não eurocêntrica, e Mônica Santana, que é formada em artes cênicas e jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), fecham a lista de baianas entre as 25 negras mais influentes da internet.