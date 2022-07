Jogos terão descontos no Brasil Game Day

Os gamers devem ficar ligados nos dias 12 e 13 de setembro, quando vai acontecer o Brasil Game Day, ação online que terá ofertas de consoles, games e acessórios com preços reduzidos.

A Sony PlayStation preparou três pacotes, o "Espartanos" - com God of War 3, God of War 1 & 2 Collection e Uncharted 3; o "Artístico", com ICO / Shadow of The Colossus, Journey Collection e Heavy Rain, e o "Veteranos" - que conta com os jogos GT5XL, Twisted Metal e K.illzone 3 Todos os pacotes tem preço sugerido de R$159,00. Entre os títulos disponíveis também estão God of War Ascension e Battle Royale por R$99,00. As lojas Magazine Luiza, Submarino, Americanas, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Nuuvem, Proximo Games e Ubisoft participam da ação.

Os consumidores interessados nas ofertas do Brasil Game Day podem realizar um breve cadastro no site www.brasilgameday.com.br. Quem se cadastrar concorre a um Sony Playstation 4 ou Microsoft Xbox One. O cadastro é válido de 19/08 até o dia 20/09. As promoções começam às 10hs do dia 12 de setembro e ficam no ar até às 23h59 do dia seguinte.