Jogos do Xbox 360 vão rodar no Xbox One

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 15, em conferência na E3, em Los Angeles, que o Xbox One, console da nova geração da empresa, vai rodar os jogos do Xbox 360.

O presidente da divisão da Xbox, Phil Spencer, garantiu que o recurso estará disponível gratuitamente ainda este ano. A Microsoft ainda mostrou o jogo Mass Effect, do antigo console, rodando no One, com recursos da nova geração.

A Microsoft também anunciou um novo jogo de Gears of War, o quarto da franquia, Rise of The Tomb Raider - que será lançado no dia 10 de novembro -, Hallo 5, e ainda demonstrou o Minecraft para o console com o óculos de realidade virtual Hololens.