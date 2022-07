Jogos de PS3, Xbox 360 e Wii são relançados por R$ 79,90

A Ubisoft Brasil lançou a Campanha de Verão 2013 com relançamentos de 10 games da empresa por R$ 79,90. Os jogos, que são para Xbox360, PS3 e Nintendo WII sofreram reduções de até 47%.

"A Campanha de Verão 2013 da Ubisoft foi criada para oferecer grandes produtos a ótimos preços para todos os públicos que têm vontade de conhecer jogos oficiais consagrados", disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft Brasil.



A lista tem jogos como os da série Splinte Cell, aproveitando o lançamento do mais novo game da franquia, Splinter Cell: Blacklist, que chegará às lojas em agosto. Há também Far Cry 2 e Prince of Persia Trilogy HD.

Confira a lista dos games a R$ 79,90

Ghost Recon Future Soldier (PS3 e Xbox360)

Rabbids Alive n Kicking (Xbox360)

Driver San Francisco (PS3 e Xbox360)

Rayman Origins (PS3, Xbox360 e Wii)

Prince of Persia Trilogy HD (PS3)

Prince of Persia Forgotten Sands (Xbox360)

Splinter Cell Trilogy (PS3)

Splinter Cell 5 Conviction (Xbox360)

Your Shape Fitness Envolved 2012 (Xbox360)

Far Cry 2 (PS3 e Xbox360)