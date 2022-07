Jogos clássicos de tabuleiro chegam aos consoles

Os fãs dos jogos de tabuleiros Monopoly, Risk e Trivial vão poder jogá-los nos consoles. Graças a uma parceria entre a Hasbro e a Ubisoft, vai ser lançado até o fim do ano o Hasbro Game Channel, disponível para PS4 e Xbox One, que terá os três jogos para download - o PS3 e o Xbox 360 vão receber os jogos separadamente.

Em Monopoly Plus, jogo no qual os participantes compram imóveis, terá um tabuleiro 2D com animações em 3D. Até seis jogadores poderão participar em versões online e off-line. Já no Risk - que originou o game War - os jogadores vão ter que pensar na melhor estratégia para conquistar territórios com batalhas em 3D e a possibilidade de enfrentar "inimigos" online. Ambos vão ter versões em português.

No Trivial Pursuit Live, que estará disponível apenas em inglês, mostra o jogo de perguntas e respostas, com possibilidade de personalização e variedade de regras.