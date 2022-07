Jogo The Last of Us será dublado em português; Veja trailer

Além do anúncio que o game GTA V terá legendas em português, a Sony do Brasil também revelou que The Last of Us será dublado em português. O primeiro trailer com a dublagem foi divulgado e pode ser visto logo abaixo.

The Lost of Us mostra os personagens Joel e Elie (interpretada pela atriz Ellen Page) tendo que viver em um mundo onde a população foi infectada por um vírus que transformou as pessoas em monstros. O game é exclusivo para o Playstation 3 e será lançado no dia 14 de junho.