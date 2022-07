Jogador vai poder fumar maconha e fazer sexo em GTA V

O game Grand Theft Auto V (GTA V) teve a classificação etária definida para Mature (maiores de 17 anos) nos Estados Unidos. A ESRB (Entertainment Software Rating Board), órgão responsável por definir a classificação, listou o que os jogadores poderão fazer no game. Dentre as possibilidades estão fumar maconha, cheirar cocaína e fazer sexo com prostitutas.

A ESRB também cita algumas cenas para explicar porque classificou o jogo para maiores de 17 anos: "Os programas de TV e anúncios de rádio contém humor adutlto: piadas de cunho sexual, representações de esgoto e fezes no corpo de um trabalhador e um exemplo de necrofilia (sem nudez)".

Além disso, não vão faltar atropelos e assassinatos de civis que caminham por Los Santos. Mas os jogadores serão afetados negativamente ao causar qualquer dano a civis.

GTA V vai se passar na cidade de Los Santos e terá, pela primeira vez na série, um trio de protagonistas: Michael, Franklin e Trevor. Eles vão ter que se reunir para sobreviverem em diversas missões. Segundo a Rockstar, o mapa da cidade é maior do que a de Red Dead Redemption, GTA: San Andreas e GTA IV juntas. Ou seja, serão horas para o gamer finalizar os objetivos principais e as missões secundárias.

O game chega no Brasil dia 19 de setembro, com legendas em português, para PS3 e Xbox 360.

Assista ao vídeo legendado de gameplay do GTA V