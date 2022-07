Japão lança robôs inspirados em animadoras de torcida

A empresa japonesa de tecnologia Murata apresentou nesta quinta-feira em Tóquio sua nova geração de robôs, um grupo de dez pequenas e alegres "animadoras de torcida" capazes de sustentar-se sobre uma bola ou executar uma coreografia sincronizada sem cair.

"Queremos que as Murata Cheerleaders inspirem os jovens pesquisadores em suas novas descobertas e ponham sorrisos nos rostos das pessoas no mundo todo", disse hoje durante a apresentação o líder do projeto, Koichi Yoshikawa.

Os robôs, que não serão comercializados, contam com tecnologias que poderiam ter utilidades práticas e que evidenciam o imparável desenvolvimento da robótica no Japão.

Seus 36 centímetros de altura e 1,5 quilos de peso são suficientes para provê-los de aproximadamente uma hora de autonomia e esconder os segredos que permitem estas animadoras mecânicas se balançar a 30 centímetros por segundo, sem chocar-se ou cair.

Para isso, cada robô incorpora três sensores de giro que identificam a direção na qual se inclinam e os faz movimentar-se rumo a ela, uma atualização do sistema desenvolvido para os modelos anteriores, Murata Boy e Murata Girl, ao qual se acrescenta uma tecnologia que lhes permite detectar ângulos de giro.

Estes sensores são similares aos empregados em câmeras fotográficas, sistemas de navegação de carros e os mais modernos sistemas de controle de estabilidade elétrico (ESC) dos veículos, explicou Yoshikawa.

Além disso, cada robô esconde em sua cabeça cinco microfones ultrassônicos e quatros sensores infravermelhos que detectam sua posição atual e lhes permitem localizar os objetos a seu ao redor em um raio de 16 metros, inclusive na escuridão.

Os dados recolhidos por estes sensores são compartilhados entre eles através de uma rede wireless, o que permite a cada animadora localizar as demais com exatidão e evitar qualquer possível colisão enquanto dançam com seus pompons LED multicor.

Esta tecnologia de controle de grupo foi desenvolvida em parceria com pesquisadores do Laboratório Matsuno da Universidade de Kioto e pode ser aplicada no desenvolvimento de robôs de resgate em casos de desastres e, no futuro, para desenvolver veículos e transportes "mais seguros e eficientes", disse Yoshikawa.

Outro dos possíveis usos desta tecnologia de percepção e comunicação poderia aplicar-se a sistemas de gestão de energia em casa e edifícios, e para transmitir os sinais vitais das pessoas e seguir "avançando" em matéria de saúde, acrescentou.

As Murata Cheerleaders, cuja apresentação em sociedade coincide com o 70º aniversário da fundação da empresa, constituem a quarta geração de robôs da companhia japonesa após o lançamento da primeira geração do Murata Boy em 1991, a segunda em 2005 e a chegada da Murata Girl em 2008.