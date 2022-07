Japão desenvolve programa para imprimir mapas 3D para cegos

As autoridades cartográficas do Japão anunciaram a criação de um software que permitirá baixar dados da internet e produzir, com uma impressora 3D, mapas de toda a geografia do país para cegos, informou nesta quarta-feira o site do jornal "Asahi"

A Autoridade de Informação Geoespacial (GSI), dependente do Ministério de Transporte e Infraestrutura, trabalhará na fase de desenvolvimento com especialistas de diversos terrenos para que estradas, vias de pedestres e ferrovias possam ficar bem diferenciadas no produto final.

Os dados do programa permitirão imprimir as vias em relevo com um milímetro de altura para que possam ser detectadas facilmente com os dedos.

Um professor da Universidade de Niigata que participa da criação do software explicou ao jornal que, se conseguirem introduzir características topográficas, como desníveis ou montes, estes mapas poderiam ser empregados em cursos para cegos centrados em emergências e evacuação em caso de terremoto ou tsunami.

Uma vez terminado o software, todos os dados cartográficos do Japão para criar estas mapas estarão disponíveis na Internet.

Os mapas para zonas urbanas terá um escala de 1:2.500 (ou seja, um centímetro do plano equivale a 25 metros reais), enquanto para os de zonas rurais será de 1:25.000 (um centímetro equivale a 250 metros).

O material utilizado para imprimir os mapas são pranchas de resina de 15 por 15 centímetros e com um custo de 150 ienes (R$ 3,30) a unidade.

Por sua parte, as impressoras necessárias para criá-los têm no Japão um preço atual de entre 60 mil e 70 mi ienes (entre R$ 1.325 e R$ 1.545).

O GSI também explicou que perante a popularização das impressoras 3D poderá oferecer no futuro dados para elaborar mapas de locais muito específicos.