iPhone vendido no Brasil é o mais caro do mundo

Custando o equivalente a US$ 1.016,74, o iPhone 5 vendido no Brasil é o mais caro do mundo, segundo levantamento da agência Blomberg. A diferança do preço cobrado no País é 57% do valor do smartphone nos Estados Unidos.

Mesmo com a redução do preço do 5 de R$ 2.399 para R$ 2.299, após o lançamento do 5S, o Brasil continua vendendo o aparelho mais caro em relação aos outros países.

Confira abaixo os lugares com os iPhones mais caros do mundo (Fonte: Blomberg)

País Preço na Moeda local Preço em dólar Diferença (preço nos EUA) Brasil R$ 2.399 US$ 1.016,74 57% Itália 729 euros US$ 960,17 48% Finlândia 705 euros US$ 929,05 43% Bélgica 699 euros US$ 920,93 42% Portugal 699 euros US$ 920,93 42% Dinamarca DKK$ 5.1999 US$ 918,23 42% Hungria HUF$ 209,89 US$ 914,11 41% Suécia SEK$ 5.995 US$ 905,48 40% Rússia RUB$ 29.990 US$ 894,79 38% Áustria 679 euros US$ 894,31 38%