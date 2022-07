iPhone 6S fica até R$ 1 mil mais barato no Brasil

Os consumidores brasileiros já podem comemorar pela baixa de valores do iPhone 6S. É que, por causa do lançamento do iPhone 7 e iPhone 7 Plus, os preços dos modelos, atualmente comercializados no Brasil, despencaram. Os mais baratos podem ser encontrados no mercado local, por R$ 1 mil a menos.



Pela nova tabela de preços, o iPhone 6S sai por R$ 2.999 e o 6S Plus por R$ 3.599. Todos com armazenamento de 32 GB. A opção mais em conta, antes, tinha apenas 16 GB e custava R$ 3.999. Além desta mudança da quantia, a empresa também tirou da área de venda, da loja oficial, aparelhos com memória interna de 16 GB e 64 G.



Ainda não há previsão para o lançamento dos novos modelos no Brasil.



Estoque

Representante da Apple brasileira, afirmou ao portal de tecnologia, TechTudo, que as lojas vão continuar vendendo os modelos que já estavam em estoque. Ainda segundo o portal, essa não é a primeira vez que a queda de preços ocorre.



"Em 2015, quando os iPhones 6S e 6S Plus foram revelados, o valor cobrado pelos 6 e 6 Plus diminuiu em até R$ 400. A Apple havia aumentado o preço cobrado pelos aparelhos oito meses antes, e voltou ao valor inicial com a chegada dos modelos mais recentes. Assim, o iPhone 6 de 16 GB passou a ser comercializado por R$3.199 e o 6 Plus (16 GB) por R$ 3.499". O mesmo ocorreu em 2014.