iPhone 6s chega ao Brasil a partir de R$ 4 mil

Quem quiser o próximo iPhone, o 6S, vai ter que preparar o bolso. Segundo o MacMagazine, modelo mais barato, com 16GB, deve custar R$ 3.999. Já o mais caro, o 6S Plus com 128GB, vai chegar a R$ 4.899.

Ainda de acordo com o MacMagazine, a empresa deve vender o aparelho em até 12 vezes, dando um desconto de 10% à vista. O iPhone 6S vai chegar ao Brasil, em pré-venda, a partir de 6 de novembro, com o lançamento oficial marcado para o dia 13.