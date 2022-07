Os fãs da Apple já podem se preparar. A Apple anunciou nesta segunda-feira, 3, que o iPhone 5 começa a ser vendido no Brasil no dia 14 de dezembro. Os valores ainda não foram divulgados.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já tinha homologado o smartphone desde outubro, autorizando a comercialização do produto no País. O iPhone 5 possui uma tela de 4 polegadas, processador A6 dual-core, mais fino, mais leve, com um conector menor e suporte à conexão 4G LTE. O novo chip do aparelho, o Nano-SIM, já é vendido pelas operadores brasileiras.