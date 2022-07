iPhone 5 começa a ser vendido com filas pelo mundo

Os fãs da Apple de todo o mundo receberam nesta sexta-feira com longas filas e muito entusiasmo o iPhone 5, a nova versão do smartphone da empresa americana, que provavelmente será mais um sucesso de vendas apesar das críticas sobre a falta de inovação tecnológica.

Os australianos tiveram o privilégio de ser os primeiros a poder comprar o aparelho graças ao fuso horário. Às 8h00 (19h00 de Brasília, quinta-feira), a Apple Store de Sydney abriu as portas para os gritos da multidão reunida diante da loja. Além dos clientes impacientes, vários representantes de empresas aproveitaram a oportunidade para fazer propaganda na fila.

Pouco depois da Austrália, Japão, Hong Kong e Cingapura iniciaram a venda do aparelho. "Entrei na fila meia-noite, é como um festival anual", disse Ryoho Yamashita, um estudante comprou seu iPhone na loja do bairro de Harajuk, em Tóquio.

Outras pessoas também fizeram negócios em um mercado negro organizado diante da Apple Store de Hong Kong. "Acabo de pagar 8.000 dólares de Hong Kong por um iPhone (796 euros) que vale 5.588 dólares na loja", explica Suen, que comprou 15 telefones no mercado negro e espera lucrar com a revenda por entre 9.000 e 10.000 HKD na internet.

O novo telefone da Apple também começará a ser vendido nesta sexta-feira na Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, apesar do anúncio de greve dos funcionários das lojas da empresa na França.

No dia 14 de setembro, o primeiro dia de reserva da compra do iPhone 5, foram feitos mais de dois milhões de pedidos, o que comprova o sucesso do aparelho.