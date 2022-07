iPads ficarão atrás de tablets Android este ano, diz IDC

As vendas do iPad ficarão abaixo de uma crescente variedade de tablets acionados pelo sistema operacional Android pela primeira vez neste ano, em meio à oferta de aparelhos com telas menores que atendem à demanda de mais consumidores, afirmou a empresa de pesquisa IDC nesta terça-feira, 12.

As vendas do iPad, desenvolvido pela Apple, devem representar 46 por cento do mercado em 2013 ante nível de 51 por cento no ano passado, segundo a IDC. Aparelhos Android, sistema criado pelo Google, devem ampliar sua participação de 42 para 49 por cento neste ano.

A IDC também elevou sua previsão sobre vendas de tablets neste ano, de 172,4 milhões para 190,9 milhões de unidades. No ano passado, as vendas de tablets cresceram para 128,3 milhões de aparelhos ante 72 milhões em 2011.

"Um em cada dois tablets vendidos neste trimestre tem tela abaixo de 8 polegadas. Esperamos que tablets de tamanho menor continuem crescendo suas vendas em 2013 e além disso", disse o IDC em comunicado à imprensa.

No mês passado, a Hewlett-Packard anunciou o lançamento do Slate 7 com sistema operacional Android, um importante componente da estratégia da companhia de ampliar sua presença em mercados de dispositivos móveis e reduzir sua dependência do cada vez menor mercado de computadores pessoais.

A IDC informou que tablets que utilizam a plataforma Windows 8 aumentarão sua participação, de 1 por cento no ano passado para 7,4 por cento em 2017.