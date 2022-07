iPad Pro chega ao Brasil custando a partir de R$ 7.299

Cerca de 40 países começaram a vender o iPad Pro nesta quarta-feira, 11. No Brasil, o tablet da Apple ainda não foi lançado, mas o preço já foi divulgado. Segundo o site Gizmodo, o valor do iPad Pro mais "simples", com 32GB e Wi-Fi vai custar R$ 7.299.

O tablet com 128 GB e Wi-Fi será vendido por R$ 8.599 e o top de linha, 128 GB e Wi-Fi + 3G/4G, custará R$ 9.699. Além do iPad Pro, o Smart Keyboard será vendido por R$ 1.299 e o Apple Pencil, R$ 749. Ou seja, quem quiser ter um tablet com todos os acessórios vai gastar, no mínimo, quase R$ 10 mil.

O novo tablet da Apple tem tela de 12,9 polegadas e resolução 2732 x 2048 pixels. Com quatro alto-falantes distribuídos pelo iPad, o aparelho trabalha com um processador A9X. O tablet tem 6,9 mm de espessura e pesa 713 g.