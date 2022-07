iPad mini tem lançamento discreto na Ásia

O iPad mini foi apresentado discretamente nesta sexta-feira na Ásia, como parte da contraofensiva da Apple ante as rivais Amazon e Google no lucrativo mercado dos tablets. Como é habitual, filas foram registradas em Sydney e Tóquio, mas o número de clientes era menor que no lançamento do novo iPhone em setembro. O novo tablet da Apple é lançado oficialmente nesta sexta-feira, 2, em 34 países, incluindo Estados Unidos e França.

O aparelho é menor e mais barato que o iPad tradicional, mas continua sendo mais caro que o Kindle Fire da Amazon ou o Nexus 7 de Google, dois grandes concorrentes da Apple. A versão básica do iPad mini, que tem apenas uma conexão wi-fi, custa 329 dólares, contra 199 dólares para os Nexus e Kindle Fire básicos.

A Apple domina o mercado de tablets, com 70% dos aparelhos no segundo trimestre (17 milhões dos 25 milhões de dispositivos vendidos no mundo), segundo a consultoria IDC. A Samsung aparece, longe, em segundo lugar, com 2,4 milhões de unidades.