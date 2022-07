iPad, iPhone e Apple TV ganham novas versões

A Apple lançou nesta quarta-feira, 9, novas versões do iPhone 6S e 6S Plus, com tecnologia de tela que responde de diferentes formas dependendo da pressão de toque do usuário. Além dos novos telefones, foram apresentados o iPad Pro, com tela de 12,9 polegadas e uma nova versão da central de entretenimento Apple TV.

Os novos iPhones, que virão em quatro cores metálicas, também são equipados com câmera de 12 megapixels que grava vídeos em qualidade 4K. Além disso, a câmera frontal é de 5MP. Os dois aparelhos trazem a tecnologia "3D Touch".

O iPad Pro, um tablet maior destinado ao mercado empresarial, aparece em um momento de queda das vendas das versões anteriores do produto.