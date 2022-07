Internet encurta distâncias e favorece o romance

Existem vários ditados populares sobre o amor estar mais perto do que se imagina. Há até os que creem piamente que o amor está bem ao lado: é só olhar em volta. Porém, para algumas pessoas, o amor nem está tão perto assim. Mas nada que a internet não resolva.

A popularidade crescente de sites, redes sociais e aplicativos de relacionamento para smartphones, alinhada à facilidade de se conectar à internet, auxilia na criação de vínculos afetivos. Ramon de Moraes, 23, e Tatiana Roldão, 26, se conheceram em 2010 no Orkut - antiga rede social que possuía, só no Brasil, 29 milhões de usuários. A interação começou fruto de um serviço de transfer para festas.

"Eu participava da comunidade de uma festa e ela estava anunciando o bate-volta com os amigos dela. Eu me interessei pelo serviço", descreve Ramon. Ele ressalta ainda que ambos não tinham a intenção de começar um relacionamento: as coisas aconteceram naturalmente.

"Começamos a nos falar sempre, a gente mantinha contato. Já em 2013, as conversas ficaram mais frequentes e acabamos 'viciados' em falar com o outro", relembra Ramon. O casal começou a namorar antes mesmo de se ver pessoalmente. "Começamos a nos gostar de verdade. Sou eternamente grato a essa incrível invenção", disse.

Ramon conta ainda que também havia o receio de a relação não dar certo: "Imagine começar um namoro sem ver a outra pessoa? Tive medo de me decepcionar, e ela também". Do Orkut para o atual Facebook, a história de Julianna Alcântara, 19, e Darlysson Henrique, 20, tem uma cronologia parecida.

"Nos conhecemos no ano passado. Ele me adicionou e eu aceitei. No começo estranhei, porque eu não o conhecia", conta Julianna.

Atenta às questões de segurança, Julianna foi prudente: "No começo, a gente fica apreensiva quando conhece alguém na internet. Mas tínhamos muitos amigos em comum nas redes sociais, e isso me deixou mais segura", relata.

Segurança

A advogada e professora de direito da Universidade Salvador (Unifacs) Thaís Carvalho pontua que, apesar da insegurança que a internet transmite, as pessoas podem desenvolver relacionamentos saudáveis, tomando precauções.

"Buscar referências, identificar outros sites em que a pessoa participe, checar se as informações públicas coincidem e avaliar amigos em comum são dicas para as pessoas se prevenirem", aconselha Thaís.

A advogada recomenda ainda que, ao agendar um encontro, optar por um local público e movimentado é a melhor alternativa.

"Além disso, deixar uma pessoa de confiança sobreavisada do encontro, para onde se está indo e manter um registro de informações em tempo real é fundamental", assinala Thaís.

Idealizar parceiro virtual é um risco

A psicóloga Niliane Brito pondera que é preciso tomar cuidado com relação à idealização do parceiro, uma vez que a internet não permite o contato direto com as manias e hábitos do outro.

"Em todo relacionamento existe a primeira fase, que eu chamo de idealização, onde focamos nas qualidades do parceiro e ficamos 'cegos' diante dos defeitos. Com as pessoas que se conhecem pela internet, essa fase pode ser ainda maior: a pessoa acaba sendo uma fantasia nossa, sobre o que esperamos de um parceiro", exemplifica Niliane.