Internautas têm até esta terça para recuperar dados do Orkut

- O Orkut é ótimo. Você deixa mensagens nos perfis dos seus amigos e eles podem ler quando acessarem a internet.

- Então eu prefiro continuar com o Messenger, porque converso com eles em tempo real.

- Mas o Orkut não é só isso, você vai gostar!

E foi a partir desta conversa com uma amiga que eu entrei no mundo das redes sociais. Agora, dez anos depois de seu nascimento, o Orkut sai definitivamente de cena. Os usuários têm até esta terça-feira, 30, para recuperar informações e fotos cadastradas em seus perfis. Na quarta, 1º, não será mais possível acessá-lo.

Na época de sua criação, em 2004, ainda não dava para entender direito quais eram os benefícios de participar de comunidades do tipo "Eu odeio acordar cedo" e "Se nada der certo eu viro hippie", distinguir os scraps (recados) verdadeiros dos spams (indesejados), publicar fotos e definir quem poderia vê-las e saber quem visitou minha página - ou visitar algum perfil interessante e deixar lá a minha marca.

Mas "olhadinhas" casuais se transformaram em rotina e o acesso à internet se resumia quase exclusivamente ao Orkut. Após ser direcionada autmaticamente à página inicial, era a hora de vasculhar todas as novidades, desde a inusitada "Sorte do Dia", com conselhos e pensamentos nem sempre tão ortodoxos ("O seguro morreu de velho", "A imaginação é mais importante do que o seu conhecimento" ou "Um homem que não pensa por si mesmo, definitivamente não pensa"), até encontrar colegas da época de escola e saber o que os amigos estão fazendo de bom.

Este ciclo diário começou a entrar em decadência por volta de 2008, quando o Facebook já havia chegado ao Brasil e foi marcando território aos poucos, até conquistar a marca de mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo.

Mas restaram lembranças positivas da rede, como aponta a contadora e estudante de psicologia Joselma Souza. "O Orkut só me traz boas recordações, gostava muito dele. Uma vez reencontrei uma colega de faculdade que não via há muito tempo. Isso foi em 2010, quando voltamos a nos falar, e até hoje somos amigas", ressalta.

Histórias como esta se tornaram comuns no Orkut. O tradutor e intérprete Bruno Almeida, usuário desde 2006, diz que ficou animado com os novos contatos possibilitados pela rede social. "Encontrei uma galera de ex-amigos e lembrei de uma prima que conheci quando era pequeno e tinha visto apenas uma vez. Procurei o nome dela e a encontrei. Hoje somos muito próximos, como se tivéssemos sido criados juntos", revela ele.

Como recuperar informações

Se você acessar novamente o seu perfil - mesmo após anos sem atualizá-lo - vai perceber que centenas de amigos ainda estão ativos no Orkut. Possivelmente, a maioria delas não excluiu o perfil para guardar as (milhares de) fotos publicadas na página.

Mas não há necessidade de se desesperar e correr para salvá-las individualmente. Pensando neste usuário, o Google disponibiliza a ferramenta Takeout, por meio da qual é possivel exportar e salvar em uma pasta do computador todas as informações disponíveis (como álbuns de fotos, recados e depoimentos). Basta clicar no ícone do Orkut e, em seguida, escolher a opção que desejar (exportar álbuns para o Google+ ou salvar em pasta do computador).