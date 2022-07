Internautas reclamam de status com fotos que desaparecem no WhatsApp

A atualização do WhatsApp, que chegou aos usuários brasileiros nesta quarta-feira, 22, está movimentando as redes sociais. No Twitter, os internautas afirmam que o aplicativo imitou o Instagram e o Snapchat.

A novidade permite que os usuários divulguem fotos, GIFs, textos e vídeos com seus contatos. Chamado pelo "zap" de status, esse conteúdo desaparece em 24 horas, assim como aconteceu no Instagram Stories.

A atualização estava em fase de teste em países como França e Holanda e não tinha previsão para chegar no Brasil, mas a empresa liberou para os usuários.

No caso do WhatsApp, as fotos aparecem por alguns segundos, mas a empresa não revelou por quanto tempo exatamente. Se o usuário colocar legenda, emoji ou qualquer texto, a duração é um pouco mais longa. Os vídeos tem que ter 45 segundos e podem ter texto também.

Um elemento interessante da ferramenta é que permite que o usuário defina a privacidade do recurso; ou seja, é possível escolher com quem você vai compartilhar o conteúdo do status. Também é possível comentar nas imagens dos amigos.

Agora quem pretende compartilhar um material comprometedor, deve ficar atento pois é possível fazer um "print" da tela dos status e o autor da publicação não será notificado.

Repercussão

Internautas usam as redes sociais para reclamar da atualização do WhatsApp e pedem que o aplicativo volte a exibir o status do usuários com a frase que ele escolheu.





























Tutorial pra quem não gostou da nova atualização do #whatsapp e ta reclamando na internet pic.twitter.com/F4Dhv8Z4Fn — Fabricio Viana (@FabricioMSH16) 23 de fevereiro de 2017

















Alguns internautas pedem para o Twitter não seguir a moda do Instagram e agora do WhatsApp.









Se o Twitter querer copiar o snap, que nem o #WhatsApp fez, eu já falei vou me suicida! pic.twitter.com/oCputzLTkl — Maurício Nagatani (@MauNaga) 23 de fevereiro de 2017