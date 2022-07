Instagram vai mostrar publicações pela importância

O Instagram já está testando uma nova forma de mostrar as publicações. Em vez de ser por ordem de postagem, vai começar a mostrar por ordem de importância.

"O Instagram cresceu e ficou mais difícil acompanhar todas as fotos e vídeos que as pessoas compartilham. Isso quer dizer que muitas vezes você não vê publicações que pode considerar importantes", justificou a empresa em nota.

A organização das fotos e dos vídeos no feed de publicações será feita com base na probabilidade de o usuário se interessar pelo conteúdo, no seu relacionamento com a pessoa que está publicando e no momento que a publicação se deu.

"Isso significa que se o seu músico favorito compartilhar um vídeo do show da noite passada, a publicação estará esperando por você quando acordar, independentemente de quantas contas você segue e em qual fuso horário vive. E quando a sua melhor amiga publicar uma foto nova você não irá perder.", continuou a empresa.

A previsão de que nos próximos meses, os testes acabem e a nova visualização chegue a todos os usuários.