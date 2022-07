Instagram passa a permitir vídeos de até 1 minuto

Os usuários do Instagram vão ganhar mais 45 segundos de vídeo na plataforma. Em vez dos atuais 15 segundos, a rede anunciou nesta terça-feira, 29, que vai permitir a postagem de vídeos de até 1 minuto. "Vídeos mais longos significam histórias mais diversificadas das contas [na rede] que você gosta", disse a empresa em comunicado.

O aumento do tempo tem a ver com dados do próprio instagram. O número de pessoas assistindo vídeos aumento mais de 40%, o que os motivou a dar mais tempo para o usuário postar nos vídeos.

O vídeo "Nú com minha música", enviado por Marisa Monte, foi o primeiro vídeo com mais de 15 segundos do Instagram, são 50 segundos da música composta por Caetano Veloso, com participação de Rodrigo Amarante e Davendra Banhart.

Marisa Monte em 50" no Instagram Um vídeo publicado por Marisa Monte (@marisamonte) em Mar 29, 2016 às 10:03 PDT