Instagram libera upload de vídeos no Android

Os usuários do Android 4.0 e já podem fazer uploads de vídeos no Instagram. O aplicativo da rede social no sistema operacional foi atualizado nesta quarta-feira, 7, já com essa funcionalidade.

Agora é possível importar e publicar vídeos gravados no aparelho. Os clipes devem ter, no máximo, 15 segundos de duração, e podem receber filtros e ficarem da forma "quadrada", a padrão do Instagram.