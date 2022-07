Instagram libera a função 'música' no Brasil

O Facebook, dono do Instagram, anunciou nesta terça-feira, 25, que a função que permite colocar música nos Stories do aplicativo está disponível para os usuários no Brasil. O recurso chega aos usuários brasileiros a partir da próxima atualização do aplicativo.

A função permite colocar uma trilha sonora em fotos e vídeos postados nos Stories. Basta abrir a câmera no Instagram ou selecionar algum registro na galeria do celular e tocar no ícone de adesivos para adicionar o sticker. Após escolher o som, ainda é possível selecionar um trecho específico e adicionar o nome do artista e da faixa.

Em alguns casos, a letra da música estará disponível e também poderá ser exibida automaticamente. Toque nos ícones para mudar a animação e estilo do texto, mova as letras na tela, gire e redimensione como um adesivo qualquer.

Além disso também será possível fazer dublagens de canções (função chamada de lipsync em inglês) em transmissões ao vivo na rede social.

As atualizações estarão disponíveis hoje para os brasileiros nos sistemas operacionais Android e iOS.