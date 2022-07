Instagram lança função que permite gravar vídeos semelhantes ao TikTok

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 23, o lançamento da função Reels, que adiciona um novo espaço para vídeos curtos com efeitos ou edição. O recurso é muito parecido com o que já é disponibilizado pelo TikTok, aplicativo que ganhou bastante notoriedade no início deste ano.

A função Reels dá continuidade ao recurso Cenas, lançado no Brasil em 2019. Segundo o vice-presidente de produto, Vishal Shah, o formato busca otimizar as buscas dos usuários e tornar os compartilhamentos ainda mais simples. A demanda crescente de conteúdo do tipo foi o que motivou a empresa.

No entanto, diferente do TikTok, a criação será distribuída, principalmente, entre os seguidores de quem posta, sendo possível escolher se o vídeo será apresentado na aba Explorar do aplicativo, ampliando a visualização para outros públicos.

A escolha do conteúdo a ser exibido para quem busca novidades no Explorar será baseada em algoritmos que avaliam o interesse do usuário, levando em consideração aspectos regionais. Outras pessoas também poderão criar Reels com o seu áudio se ele for original, o que já ocorre no TikTok.

Algumas das ferramentas disponibilizadas incluem seleção de áudio, alteração de velocidade, temporizador e contagem regressiva, filtros e efeitos já presentes no Instagram e uma ferramenta de edição, que permite fazer cortes, mexer na ordem e adicionar novas cenas.