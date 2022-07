Instagram Direct permite trocar fotos e vídeos privados

A rede social de compartilhamento de fotos Instagram, empresa do site de relacionamentos Facebook, apresentou nesta quinta-feira o Instagram Direct, um serviço que permite aos seus mais de 150 milhões de usuários enviar fotos e vídeos de forma individual ou para um grupo reduzido de amigos.

"Eu apresento a vocês o Instagram Direct, uma forma fácil de enviar fotos e vídeos aos seus amigos e familiares", afirmou o co-fundador do aplicativo de compartilhamento de fotos, Kevin Systrom, durante uma apresentação em Manhattan, Nova York.

Este novo serviço permite aos usuários do Instagram enviar uma foto ou um vídeo para um pequeno grupo de amigos de até 15 pessoas. O objetivo, segundo Systrom, é promover a intimidade.

"Há momentos na vida que às vezes não se destinam a uma única pessoa ou a alguns próximos", explicou o Instagram.

"Nós queremos realmente dar ênfase aos momentos que compartilhamos unicamente com alguns amigos, com as pessoas que realmente contam. Não se trata de enviar spams a todas as pessoas que conhecemos", insistiu Systrom em coletiva de imprensa.

O novo serviço permite enviar uma foto ou vídeo para até 15 pessoas e manter uma conversação. Pode ser baixado imediatamente na Apple Store e no Google Play. Em outubro passado, o Instagram tinha anunciado a chegada de anúncios publicitários aos seus usuários nos Estados Unidos.