Instagram apresenta instabilidade neste domingo

Usuários do Instagram relataram instabilidade na rede social neste domingo, 4. As queixas são com relação à publicação de postagens no feed e stories, além do IGTV - plataforma de vídeo do site.

De acordo com registros do site Down Detector, os problemas mais notificados pelos usuários nas últimas 24h foram de falha geral, acesso à conta e erros de upload.

Ainda segundo os registros, até as 13h deste domingo, foram mais de 4 mil notificações de usuários sobre a plataforma. O motivo da instabilidade ainda é desconhecido.