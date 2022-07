Instabilidade no WhatsApp deixa aplicativo fora do ar para parte dos usuários

O WhatsApp apresentou instabilidade nesta quinta-feira, 30, para parte dos usuários. O problema começou por volta de 16h50 (horário de Brasília) e permaneceu até por volta de 17h40, provocando queixas nos usuários.

O site Down Detector, que registra falhas em serviços, teve um pico de reclamações no início da tarde. Houve queixas principalmente do Brasil e de outros países da América do Sul, mas também registros de usuários da Europa, dos Estados Unidos, México e Ásia, o que indica que o problema pode ser geral.

Apesar do problema, alguns usuários conseguiram utilizar o serviço normalmente. Por enquanto, não há informações do que provocou a instabilidade no popular aplicativo de mensagens.

Outros usuários utilizaram as redes sociais, como o Twitter, para relatar o ocorrido:

O Whatsapp parou... Só fui perceber depois de reiniciar o celular, o Wi-Fi e tudo o mais... Aí pensei vou no Twitter! 😂😂😂 pic.twitter.com/QE6iNaTe1Y — Regis Ermelino (@RegisErmelino) 30 de novembro de 2017





o WhatsApp parou e eu igual uma idiota achando que era o Wi-Fi kkk — Beatriz (@isbeaatriz) 30 de novembro de 2017





Minha cara 5 min olhando pra tela pra só então perceber que o WhatsApp parou de pegar pic.twitter.com/rMsgUyx2aL — lindu 🌎 (@instanzin) 30 de novembro de 2017





depois que o whats parou descobri que moram pessoas na minha casa e falaram que são minha família — WhatsApp (@WhatsCitou) 30 de novembro de 2017





Quando a gente entra no twitter e vê que o WhatsApp de todo mundo tbm parou... Chega dá aquele alívio. Tipo, não foi minha net. Não foi só o meu whats. Ain gente, vamo se abraçar, tamo junto! pic.twitter.com/ZFBU4y7mIP — Noah Cabeyo (@NoahCabeyo) 30 de novembro de 2017





A mania de verificar minha internet pelo WhatsApp eu tenho, ai quando o WhatsApp para eu sofro achando que a internet parou. Maior troll! — Júlia Cerqueira (@LiaBer_) 30 de novembro de 2017





O whats parou, mas a vontade de beijar você continua — WhatsApp (@WhatsCitou) 30 de novembro de 2017





whatsapp parou // ninguém fala cmg mesmo pic.twitter.com/KIQ2sKyTzt — garota ciúme (@GarotaCiume) 30 de novembro de 2017





"só meu whatsapp parou?" sim só o seu 7bi pessoas no mundo mas o mark danadinho pensou assim ah nao vo acabar com o zap só o seu mais de ngm só o teu wpp ta ruim exclusivissimo terrorista da al qaeda procurado pelo fbi espiao russo so o teu zap ta ruim mais de ngm no mundo todo — Comunidade Cartola FC (@cmm103019174) 30 de novembro de 2017





WhatsApp parou, já pensou ele não voltar ???? Já declaro a terceira guerra mundial — Kim Quaresma 💎 (@KimQuaresma) 30 de novembro de 2017





O whatsapp parou e agora so resta vê trocadilhos aqui no Twitter pic.twitter.com/pxJWQPIiAJ — Ata Brenuh (@Atabreno) 30 de novembro de 2017





Não acredito que o Whatsapp parou pic.twitter.com/SHbZ2alAGp — EitaMarcos 🌈🤤🧜🏼‍♂️ (@marcos_rcha) 30 de novembro de 2017





achei que minha internet n tava funcionando mas era só o whatsapp que parou de funcionar — vampira (@gnomeunicorn) 30 de novembro de 2017